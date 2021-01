Vaccini: Mostra Oltremare Napoli, centinaia sanitari in fila

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - E' partita stamattina la campagna vaccinale contro il covid19 alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

Dalle 8.30 sono stati aperti i cancelli dei padiglioni 1 e 2 quando c'erano già molte centinaia di operatori sanitari in attesa all'esterno del polo fieristico napoletano. La fila all'esterno è rimasta molto lunga per tutta la mattinata ma i sanitari hanno atteso con ordine il loro turno in uno dei 15 box per le vaccinazioni che andranno avanti tutto il giorno, l'attesa media è stata di circa due ore. I responsabili dell'Asl Napoli 1 prevedono di superare abbondantemente già nel promo giorno la quota di 1500 vaccinati. (ANSA).