Musica: Concerto Epifania con Biondi e Di Capri su Rai Uno

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Da Mario Biondi a Peppino di Capri, nel segno della solidarietà: sarà trasmessa su Rai Uno alle 23,15 il 5 gennaio la 26.ma edizione del Concerto dell'Epifania, che ritorna al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, serata condotta da Arianna Ciampoli.

'Abbracciami' è il tema scelto per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato in 300 interpreti dei più svariati generi. Protagonista sarà la grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, che accompagnerà i tanti artisti che si alterneranno sul palco. A cominciare da Mario Biondi che omaggerà Pino Daniele, interpretando il brano Notte che se ne va.

Molto folta la pattuglia dei partenopei. Peppino di Capri canterà la sua Canzona mia, Sal Da Vinci, proporrà in Viento.

Non poteva mancare Andrea Sannino con la sua Abbracciame, divenuto un brano simbolo di un anno difficile. Enzo Gragnaniello proporrà Senza Voce. Due le performance teatrali, protagonisti Massimiliano Gallo, con un testo da lui scritto dedicato a L'amore, e Peppe Barra con il celebre Cammina cammina.

Nel super cast molte presenze femminili: Barbara Cola, interpreterà Se io fossi un angelo di Lucio Dalla, mentre Maria Nazionale proporrà un brano della tradizione, Te voglio bene assaje. Le suggestioni gospel sono affidate a Rita Ciccarelli & Flowin' Gospel con Imagine, a quarant'anni dall'assassinio di John Lennon. Monica Sarnelli chiuderà l'edizione 2021 sulle note del brano Pe' dispietto.

Il giovane talento Antonio Marino interpreterà una sua versione di Almeno Tu nell'universo, successo di Mia Martini. (ANSA).