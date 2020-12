Brano 'Io sì' di Laura Pausini canzone dell'anno a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Io Sì/Seen di Laura Pausini composta da Diane Warren per il film 'La vita davanti a sé' (Netflix) di Edoardo Ponti con Sophia Loren è la 'Canzone dell'anno' a 'Capri, Hollywood The International Film Festival' in corso di svolgimento sulle piattaforme social e sul sito My Movies (fino al 2 gennaio). Lo annuncia Tony Renis, presidente onorario del festival e curatore della sezione musicale dell'evento ponte tra Italia e Stati Uniti che da 25 anni apre la stagione degli award.

''La prima collaborazione tra la nostra grande Laura Pausini e un autentico mito della musica come Diane Warren, basti ricordare le 11 nomination agli Oscar, più Grammy Award, Emmy Award, Golden Globe, ha avuto un risultato straordinario. Siamo lieti di premiare con questo brano due nostre grandi amiche, che hanno contribuito a rendere il bellissimo film di Ponti con una straordinaria Sophia Loren ancora più magico e speciale. Laura Pausini è davvero un orgoglio italiano. Ricordiamo che la stessa Pausini ha scritto il testo nella versione nella nostra lingua, quella che accompagna il film, insieme a Niccolò Agliardi".

Al film di Edoardo Ponti è stato assegnato anche l'Humanitarian Award di Capri, Hollywood. Nella storia Loren è Madame Rosa, ex prostituta ebrea, che ospita bambini in difficoltà nelle sua casa a Bari: incontrerà così il dodicenne senegalese Momò (Ibrahima Gueye). Prodotto da Palomar e distribuito da Netflix, il film è un possibile protagonista agli Oscar '21. (ANSA).