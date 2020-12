Covid: vaccini già dal 31, hub Campania pronti

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Potrebbero arrivare nella serata di oggi le primissime dosi di vaccino per la Campania, ma il grosso dei 35.000 vaccini giungerà da domani al 2 gennaio. La consegna è stata rallentata dall'ondata di maltempo in Europa. La Regione Campania con i suoi 27 hub è già pronta per la fase 2 delle vaccinazioni anticovid: 24 ore dopo l'arrivo dei vaccini ogni hub potrà iniziare la somministrazione che quindi partirà già dal 31 dicembre per operatori sanitari e delle Rsa. (ANSA).