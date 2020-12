Juve-Napoli: Paratici, giocheremo quando ce lo diranno

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare andremo a giocare. Detto questo, noi c'eravamo anche il 4 di ottobre". Dai microfoni di Sky Sport, l' "head of football" della Juventus, Fabio Paratici, commenta la sentenza del Collegio di Garanzia secondo cui la partita dei bianconeri, a cui è stata tolta la vittoria per 3-0 a tavolino, con il Napoli deve essere giocata.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha detto che siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato, viene fatto notare al dirigente, e che il Napoli segue sempre le regole: che ne pensa Paratici? "Ha detto un'ovvietà. Che rimane tale", la risposta.

Ma in che data si potrebbe giocare? "Noi l'abbiamo saputo prima di venire allo stadio - risponde Paratici -, la Lega ci dirà quando giocare, noi lo faremo in orario e data prestabilita. Non preferiamo niente, ci atteniamo. Se sarà a febbraio-marzo bene, altrimenti a maggio o quando sarà possibile. Il calendario è già stato stilato".

Poi una battuta sulla squalifica di Rabiot: "Per sicurezza abbiamo adottato questa linea - spiega Paratici -. Il regolamento è chiaro, e dice la prima gara dopo la sentenza.

Essendo uscita alle 17.30-18, la prima gara è questa". (ANSA).