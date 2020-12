Nulla osta Vescovi campani,via a beatificazione Francesco II

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - La Conferenza episcopale della Campania ha dato il proprio nulla osta all' avvio della causa di beatificazione per Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie.

Alla riunione ha preso parte il Cardinale Crescenzio Sepe, che aveva annunciato il 17 dicembre, in occasione della sessione pubblica del Tribunale delle Cause dei Santi , la "candidatura alla santità" di Francesco II.

Campane a festa hanno salutato la notizia a Conversano (Bari), nella parrocchia di Don Luciano Rotolo, della Fondazione Francesco II delle Due Sicilie, che si è battuta per l' avvio dell' iter canonico di beatificazione. (ANSA).