Sequestrato laboratorio analisi ambientali nel beneventano

(ANSA) - BENEVENTO, 14 DIC - Un laboratorio di analisi chimiche microbiologiche è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Salerno a San Giorgio del Sannio (Benevento)..

Il direttorre ed il gestore sono stati denunciati per .per illecita gestione di rifiuti e scarico di reflui industriali nella rete fognaria comunale- Il laboratorio lavora prevalentemente nell' analisi delle acque potabili ,delle acque di scarichi, dei prodotti alimentari e deui rifiuti. - I titolari non disponevano della documentazione sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti negli ultimi 5 anni.

I titolari avevano dichiarato di aver conferito ad impianti di Airola ed Ariano Irpino, i rifiuti, ma la circostanza si è rivelata falsa.

Gli scarichi del laboratorio sarebbero stati invece immessi nella fogne comuna li di Benevento senza depurazione e trattamento previo.

Gli scarichi del laboratorio - ha detto il Procuratore di Benevento ,Aldo Policastro - rientrano nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi in considerazione delle sostanze impiegate nei processi di analisi. e le acque reflue sono ritenute industriali, "poiché derivati dall'impiego di sostanze estranee alle comuni attività domestiche" (ANSA).