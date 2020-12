De Magistris,gente in strada?Meraviglia è festival stupidità

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - ''Gente in strada? E' un dato scontato. Solo chi non è abitante della città si può meravigliare e spero che non cominciamo la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone perchè mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo ai cronisti in merito alla folla che sta attraversando da stamattina e ancor più nel pomeriggio le strade di Napoli.

''La settimana prossima - ha sottolineato il sindaco - se saremo zona gialla di gente ne vedremo anche il triplo. Le persone non sono degli untori, rispettano le regole e oltre il 95 per cento indossa la mascherina. Se nel Dpcm c'è scritto che in zona arancione le persone possono uscire, allora escono e se qualcuno si meraviglia è una persona che non ha una quantità di cervello particolarmente ossigenato''. Il sindaco ha evidenziato inoltre che ''non ci sono assembramenti e nel caso ci siano ci sono le forze dell'ordine. Le persone camminano come avviene a Bologna, Firenze, Venezia, Palermo, Bari, Verona e Berlino.

Come avviene in tutti i posti del mondo''. (ANSA).