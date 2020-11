++ de Magistris,criminali possono prendere disagio popolo ++

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "A Napoli ci sono state una ventina di manifestazioni tutte pacifiche ma una ci ha molto preoccupato, nata pacifica per protestare contro l'annunciato lockdown regionale è sfociata in violenza. Ho molto apprezzato che il procuratore abbia creato un gruppo di lavoro per non sottovalutare nulla. Se si sottovaluta la rabbia sociale e non la si intercetta in maniera democratica e con le dovute forme, il rischio è che qualcuno si possa impadronire del disagio per farla diventare questione di ordine pubblico e peggio ancora criminale. Mi preoccupa molto, dopo anni in cui si sono tenute fuori le frange eversive e criminali". ". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in audizione alla Commissione parlamentare Antimafia nella sua veste di delegato dell'Anci su sicurezza e legalità. Il sindaco giudica "la manovra del governo delduente con ancora tagli ai territori".