Esce 'Il fabbricante di ricordi Live' di Roberto Casalino

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Esce in streaming e negli store digitali dal 27 novembre 'Il fabbricante di ricordi Live' (Casakiller/Artist First) è il primo album dal vivo di Roberto Casalino, cantautore e autore di numerosi successi(in pre-order su iTunes dal 23 novembre),. Con una versione studio di 'Cullami' di Emma, l'album contiene 14 tracce live registrate durante il concerto all'Auditorium Conciliazione di Roma il 23 novembre 2019 con la partecipazione di Alessandra Amoroso.

"L'intento principale di questo disco - spiega Casalino - oltre a immortalare un momento indimenticabile per il mio percorso artistico e di vita personale, è quello di far rivivere nel cuore dell'ascoltatore quelle emozioni uniche che si provano assistendo a un concerto.''.

Il disco in uscita porta a conclusione il viaggio de 'Il Fabbricante di Ricordi' (pubblicato il 13 settembre 2019), album celebrativo dei 10 anni di carriera d'autore, in cui Casalino interpreta in una nuova veste alcuni brani scritti per noti artisti della scena musicale italiana, duettando con Emma, Fedez, Giusy Ferreri e Alessandra Amoroso. (ANSA).