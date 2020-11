Covid: De Luca; Campania in zona rossa, si chiarisca

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - La Campania "nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Il ministero dica cosa è accaduto". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a "Che tempo che fa".

Per De Luca "o le carte che non sono state lette martedì o non sono state lette venerdì. Oppure il Governo non ha retto alla campagna di sciacallaggio contro la Campania". Poi il presidente della Regione è tornato all'attacco del ministro Di Maio chiedendo al presidente del Consiglio di intervenire.

Non ha risparmiato, infine, critiche al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Senza mai citarlo direttamente (non faccio pubblicità, ha detto) ha sostenuto che che è stato 102 volte in tv per parlare male i Napoli e della Campania. (ANSA).