Proteste a Napoli, in piazza mercatali e disoccupati

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Due manifestazioni di protesta sono in corso in questo momento a Napoli. All'incrocio tra Cesario Console e via Nazario Sauro circa duecento manifestanti del settore mercatale hanno bloccato il traffico delle auto, protestando al centro della strada con un striscione "Non ci fermeremo mai". I mercatali chiedono ristori per il loro lavoro fermo.

In piazza Municipio il movimento di disoccupati 7 novembre sta invece protestando per le politiche del lavoro ormai ferme, e sulla necessità di ricorrere a una patrimoniale per garantire gli ammortizzatori sociali e ristori. A breve una manifestazione unitaria di diversi movimenti è prevista invece in Piazza Plebiscito, già presidiata da un imponente schieramenti di forze dell'ordine.

"Per la sanità e il sostegno economico di tutti patrimoniale ai ricchi". Questo lo striscione esposto da circa cento manifestanti davanti all'ingresso della Prefettura a di Napoli, in Piazza Plebiscito. I manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni rossi. Un altro striscione porta la scritta "No alla chiusura dell'ospedale San Gennaro". L'ingresso del Palazzo di Governo è presidiato dalla polizia in tenuta antisommossa e su Piazza Plebiscito sorvola un elicottero della polizia. (ANSA).