Giuntoli, Ghoulam e Rui? Gattuso non li ha visti sul pezzo

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Conosciamo il nostro allenatore, vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo ed ha scelto di farli riposare. Non li ha visti attenti nella rifinitura ed ha deciso di lasciarli fuori". Così il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, risponde dai microfoni di Sky Sport a una domanda sul perché Ghoulam e Mario Rui siano finiti in tribuna prima della sfida con il Bologna.

"Veniamo da una gara particolare, dove abbiamo sbagliato il primo tempo - dice ancora il d.s. -. Dobbiamo limitare questi alti e bassi, e l'allenatore deve agire come meglio crede".

Ma al Napoli 'scudetto' è una parola tabù? "La squadra deve pensare solo a crescere - risponde Giuntoli -, deve dare continuità alla prestazioni, i risultati alla lunga arriveranno.

Siamo consapevoli delle nostre forze per questo siamo fiduciosi per il futuro". (ANSA).