Europe League: Rijeka-Napoli 1-2

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il Napoli batte il Rijeka 2-1 in rimonta nel terzo incontro del gruppo F di Europa League, portandosi a quota 6 in classifica insieme con Alkmaar e Real Sociedad. La squadra croata, che resta ultima da sola a quota zero, è andata in vantaggio al 12' con Muric e solo al 42' Demme è riuscito a pareggiare per gli azzurri. Nel secondo tempo, al 17', un autogol di Braut ha regalato la vittoria alla squadra di Gattuso. (ANSA).