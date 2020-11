Covid: prorogate zone rosse a Marcianise e Orta di Atella

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Proroga fino al 7 novembre delle zone rosse in vigore dal 25 ottobre in due comuni del Casertano, Marcianise e Orta di Atella: lo prevede l'ordinanza firmata poco fa dal governatore Vincenzo De Luca. Le due zone rosse erano in scadenza oggi, 4 novembre. Le misure in vigore (che per Marcianise riguardano solo il centro urbano, non l'area industriale) restano invariate. (ANSA).