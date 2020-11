(ANSA) - POTENZA, 03 NOV - Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Potenza (serie C, girone C): prende il posto dell'esonerato Mario Somma.

L'ufficializzazione del ritorno dopo dieci anni del tecnico originario di Pescopagano (Potenza) sulla panchina rossoblù, è arriva stamani con un post pubblicato sulla pagina ufficiale della società lucana. Nel post, in particolare, Capuano è ripreso mentre stringe la mano al vicepresidente Maurizio Fontana.

Nelle prime sette gare di campionato, il Potenza ha conquistato sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. L'esordio di Capuano è previsto domenica prossima, 8 novembre, in casa della Turris. (ANSA).