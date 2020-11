Festa tra nigeriani a Napoli interrotta da PS e Cc

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Polizia e carabinieri sono intervenuti poco fa a Napoli, in via MIchele Morelli, dove era in corso una festa di immigrati nigeriani. La Polizia ha incontrato resistenza da parte dei nigeriani, ed a rinforzarla sono intervenuti i Carabinieri. Le forze dell' ordine sono riuscite a mettere sotto controllo la situazione. (ANSA).