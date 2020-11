Premi per Pereplyt Moore - Ho attraversato il mare

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Tre importanti Premi al Regional Theater Festival "The Mirror Stage" per PEREPLYT MORE - HO ATTRAVERSATO IL MARE, scritto e diretto da Luisa Guarro e interpretato dagli attori del Teatro Drammatico di Ryazan, Russia... Miglior attore, miglior cast attori (per il coraggio creativo) miglior ruolo non protagonista di Geppetto (per aver coniugato tradizione e innovazione). "Pinocchio è ogni attore che, abbandonato la classica convenzione dell'interpretazione di un personaggio altro da sé, protetto solo dalla finzione che gli dona un corpo di legno che non muore, diventa autore e introduce nel gioco teatrale il suo drammatico universo interiore, vive il suo terrore, il suo dolore inconscio e come Pinocchio affronta la sua morte e attraversa il mare.", come sottolinea Luisa Guarro. (ANSA).