Covid: De Luca conferma misure fino al 14 Novembre

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ha confermato fino al 14 novembre prossimo le misure di "contenimento e prevenzione dei contagi" in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale già in vigore.

L' attività di jogging, ove svolta sui lungomare, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria 06,00- 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento.

A bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna in auto, con prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è ammessa, con 'ultima consegna alle 23.

Inoltre è "fortemente raccomandato" di non allontanarsi dal proprio Comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario. Restano in vigore anche le limitazioni agli spostamenti in vigore tra le 23 e le 05 del mattino.

(ANSA).