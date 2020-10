Bagnoli: Cc sequestrano area stoccaggio rifiuti ex Italsider

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - I carabinieri forestali hanno sequestrato un' area mille metri quadrati di rifiuti stoccati nell' ex area Italsider di Bagnoli, a Napoli, e denunciato due autisti che li stavano trasportando.

I militari hanno fermato per controlli due camion che trasportavano dei rifiuti e li hanno ispezionati insieme alla documentazione sul carico, che non corrispondeva alla tipologia di rifiuti trasportata.

I camion sono stati fatti rientrare nell'area ex Italsider di Bagnoli, dove i carabinieri forestali hanno verificato che i rifiuti stoccati e quelli trasportati erano della stessa tipologia. I rifiuti erano impregnati di idrocarburi e di altre sostanze.

E' intervenuto il personale dell'ARPAC per i campionamenti dei rifiuti e poi è scattato il sequestro dei due camion.

Sequestrata anche la documentazione e l'area di stoccaggio di mille metri quadri ricoperta da rifiuti.

Il rappresentante legale dell'azienda di trasporto e quella di stoccaggio sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e trasporto illecito. (ANSA).