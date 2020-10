Covid: festa con 120 invitati nel Napoletano, blitz Gdf

(ANSA) - BACOLI, 19 OTT - Due ristoranti a Bacoli, in provincia di Napoli, sono stati chiusi dalla Guardia di Finanza per il mancato rispetto delle norme anticovid. A darne notizia il sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione : "Non ho parole. Chiusi due ristoranti di Bacoli dove, violando ogni tipo di ordinanza, si stavano svolgendo cerimonie - ha scritto sul suo profilo Facebook -. È davvero sconcertante. In un locale erano presenti oltre 120 invitati". "Centoventi persone! - ha commentato duro Della Ragione -. Uno schiaffo, tra l'altro, a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole". Nel secondo locale individuate, sempre per una cerimonia, circa cento convitati.

L'operazione è stata condotta dai finanzieri coordinati dal comandante Francesco Alloni. Sanzionate anche diverse persone che, in strada o nei bar, non indossavano la mascherina. "Un nuovo lockdown - ha concluso il sindaco - sarebbe una tragedia per le famiglie, per i lavoratori, per i commercianti. E' inaccettabile che ci sia chi anteponga il guadagno e la baldoria al rispetto e alla tutela della salute. Avete superato ogni limite. Pugno duro contro chi non rispetta le regole. Non permetteremo che pochi irresponsabili mettano a rischio i sacrifici di tanti cittadini!". A Bacoli l'ultimo bollettino del coronavirus recita di sei nuove positività, per lo più legate al link epidemiologico di Monte di Procida con 40 contagiati, di cui 37 in isolamento domiciliare e tre ospedalizzati. (ANSA).