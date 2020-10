Covid: continuano tamponi in 'zona rossa' nel Napoletano

(ANSA) - VICO EQUENSE, 19 OTT - Continuano i tamponi per verificare quanti degli 800 abitanti della frazione Ticciano di Vico Equense, in provincia di Napoli, dichiarata zona rossa, abbiano contratto il Covid 19. A renderlo noto il sindaco Andrea Bonocore che con l'amministrazione e con il supporto del Centro Operativo comunale e la collaborazione dell'Asl, ha messo a punto un iter al fine di rendere quanto più veloce possibile il ritorno alla normalità di tutti i cittadini di Ticciano.

Gli abitanti possono telefonare al numero 081 8019400 e prenotarsi, tra domani e mercoledì verranno effettuati gli accertamenti dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Coloro che già hanno effettuato il tampone molecolare non dovranno chiamare e/o prenotarsi. La comunità di Ticciano - si sottolinea - sta rispondendo all'invito del sindaco. (ANSA).