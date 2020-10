Gatto preso a calci nel Napoletano,denunciati da cc 2 minori

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Il video di un gatto preso a calci, nel Napoletano, postato sui social, era diventato virale nei giorni scorsi: i carabinieri di Casoria (Napoli) hanno denunciato un 15 ed un 17enne per maltrattamenti di animali.

Secondo quanto accertato dai militari a prendere a calci il gatto sarebbe stato un 15enne di Casalnuovo (Napoli) mentre l'altro ragazzo di 17 anni avrebbe poi postato il video su un social. I militari hanno sequestrato il telefonino utilizzato per postare il video "Grazie al lavoro delle forze dell'ordine che hanno dato immediatamente dato seguito alla nostra denuncia. Ci hanno informato che anche i Servizi Sociali del Comune si sono attivati prendendo informazioni sulla vicenda e convocando i ragazzi e le famiglie in Municipio" dicono Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Europa Verde a Casoria che hanno denunciato il fatto con Gianni Simioli della Radiazza.

