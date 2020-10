De Luca, decisioni difficili per salvare vite concittadini

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - "Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l'acqua alla gola. E' responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre, se vogliamo salvare vite dei nostri concittadini". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

"Vi chiedo comprensione e collaborazione. A volte vengono assunte decisioni difficili, ma mai a cuor leggero. L'amarezza è che basterebbe avere comportamenti responsabili da parte di tutti per risolvere i problemi. Le forze dell'ordine e le polizie municipali facciano il necessario. Al 90 per cento di persone e famiglie perbene, che hanno compreso la situazione, chiedo di aiutarci e di avere comprensione". Quanto alla scuola, De Luca ricorda che il rischio contagi non si crea all'interno, ma con gli assembramenti all'ingresso e in uscita: "Non abbiamo chiuso le scuole ma disposto la didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo usare questi giorni per misure che potenzino le linee di trasporto e differenzino gli orari degli studenti, anche ricorrendo a turni pomeridiani". (ANSA).