Covid: in sofferenza Covid hospital nel Napoletano

(ANSA) - BOSCOTRECASE (NAPOLI), 14 OTT - Quarantasette posti ordinari occupati su 54 disponibili, 15 su venti in subintensiva e cinque su 13 in terapia intensiva. È l'attuale situazione al Covid hospital di Boscotrecase (Napoli), uno dei nosocomi che in Campania sono stati convertiti per meglio rispondere alla pandemia.

A fotografare le condizioni in cui operano i sanitari al lavoro al Sant'Anna e Santissima Maria della Neve è il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, che spiega come in termini di posti letto ''è stata attivata quella che noi definiamo fase 3''.

''Siamo di fronte - prosegue Sosto - ad un quadro come è facile capire in costante evoluzione. Quello che al momento preoccupa di più - sottolinea il direttore generale della Napoli 3 Sud - sono in particolare i ricoveri ordinari, tanto che il lavoro che si sta cercando di fare a monte è capire la reale necessità di ospedalizzazione di ogni singolo contagiato''.

Fervono però i lavori per un ulteriore ampliamento dei posti letto: ''Contiamo - evidenzia ancora Gennaro Sosto - entro la prima decade di novembre di arrivare ad una capacità di circa 80-90 posti ordinari, ampliando leggermente anche la disponibilità in subintensiva, dove puntiamo ad arrivare a quota 25''.

Accanto al lavoro in termini strutturali e di dotazioni tecnologiche, va inoltre avanti quello legato ''al reperimento di nuove risorse professionali per fare fronte all'aumento del carico di lavoro''.

(ANSA)