A Capri elettricità green, Terna inaugura linea sottomarina

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - La nuova linea elettrica Capri-Sorrento-Torre Annunziata e' "una infrastruttura concreta con un forte valore simbolico per il Paese nella fase di rilancio che stiamo vivendo, un segnale forte e vigoroso che lanciamo all'intera comunità". Cosi il premier Giuseppe Conte all'inaugurazione della nuova linea elettrica realizzata daTerna - gestore della rete ad alta e altissima tensione - a Capri.

Si tratta di una centrale tecnologicamente avanzata, e prima in Italia per sostenibilita' ambientale.

La linea, realizzata con cavi sottomarini tripolari collocati fino a 120 metri di profondita', da Capri a Sorrento, misura 19 km e completa un anello elettrico da 160 MW di capacita', il cui primo tratto , tra l' isola e Torre Annunziata, è stato terminato nel 2017.

L' elettrodotto è completamente sottomarino ed interrato. I cavi tripolari sono protetti all' interno di una bobina.

L' investimento complessivo è di 150 milioni, 20 quelli destinati a Capri. L' opera permettera' di fornire a Capri energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti, grazie alla dismissione della attuale centrale a gasolio, che sara' utilizzata solo in emergenza. A Sorrento la nuova centrale, gia' in funzione, in via San Renato, è alle rifiniture.

Terna valuta in circa 20 milioni all' anno il risparmio reso possibile dal nuovo impianto, ed in 130 mila tonnellate annue le minori emissioni di CO 2.

L' amministrazione delegato di Terna, Stefano Donnarumma, parla di opera di "rilevanza storica " che "testimonia il ruolo dell'azienda nella transizione energetica". "I nostri investimenti- aggiunge- per rendere il sistema ancora più affidabile, efficiente e green possono contribuire concretamente alla ripresa economica del Paese". In collaborazione con il Polo museale della Campania, Terna illuminerà artisticamente a Capri Villa Jovis, che fu dimora dell' imperatore romano Tiberio.

