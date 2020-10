++ Giudice sportivo, Juve-Napoli 3-0 a tavolino ++

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Juve-Napoli 3-0 a tavolino: e' questa - apprende l'ANSA in ambienti calcistici - la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita con la Juve (ANSA).