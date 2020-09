Scuola: a Sala Consilina banchi monoposto autoprodotti

(ANSA) - SALA CONSILINA, 27 SET - Banchi monoposto "fai da te" ricavati da arredi scolastici dismessi o da vecchi banchi biposto non più conformi alle normative anti Covid 19. Accade all'Istituto "Marco Tullio Cicerone" di Sala Consilina, nel Salernitano. Su iniziativa del docente Vincenzo Rao e dell'assistente tecnico Vincenzo Donato sono stati costruiti nel laboratorio interno della struttura scolastica una sessantina di banchi monouso. Altri ne saranno realizzati nei prossimi giorni.

"Le lezioni sono iniziate - spiega all'ANSA il dirigente scolastico Antonella Vairo - lo scorso 24 settembre e per garantirne la regolarità abbiamo pensato di costruirci da soli i banchi. Sia i docenti sia gli alunni sentivano l'esigenza di riprendere la didattica in presenza e non a distanza".

L'istituto "Marco Tullio Cicerone" conta una popolazione scolastica di circa 850 studenti provenienti dai comprensori del Vallo di Diano, Alburni e Tanagro nonché da alcuni comuni confinanti della Basilicata. "Così - continua Vairo - si è sopperito in parte alla mancanza dei banchi monouso che attendiamo dal ministero dell'istruzione. Nei prossimi giorni riceveremo, invece, 50 banchi e 20 sedie dalla Provincia di Salerno". Al fine di rispettare le regole di distanziamento, le aule magne ed i laboratori tecnici dell'istituto scolastico sono stati trasformati in aule didattiche. Il "Marco Tullio Cicerone" si compone di diversi indirizzi tra cui Il liceo classico, l'agrario, il professionale, l'industriale tecnico-informatico e telecomunicazioni ed indirizzo sistema moda. Dal 24 settembre sono iniziati regolarmente anche i corsi serali. (ANSA).