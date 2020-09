Scuola: suona campanella a Napoli, mamme 'speriamo che duri'

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - E' suonata la campanella, a Napoli, per gli studenti che, oggi, tornano a scuola, dopo il lungo stop imposto dal lockdown. Ingressi scaglionati per fasce orarie, per i ragazzi, così da ridurre il rischio di contagio da covid, con percorsi separati in entrata e in uscita.

Il timore tra le mamme è un nuovo lockdown o un nuovo stop se dovesse aumentare la curva dei contagi. "I bambini sono contenti, si sono ritrovati - dice una mamma della scuola Carlo Poerio, nel quartiere Chiaia, in centro città - Speriamo che non si fermi di nuovo tutto".

Le scuole hanno adottato misure di sicurezza anticovid, cercando di ridurre i disagi per studenti e famiglie. Molti istituti, laddove possibile, hanno sfruttato gli spazi disponibili, anche spostando i ragazzi in altre sedi. O, ancora, hanno diviso le classi in 2 così da avere un minor numero di alunni nelle aule e rispettare il distanziamento richiesto.

E c'è emozione tra i ragazzi, non solo per chi è all'inizio di un nuovo percorso scolastico, ma anche perché il suono della campanella restituisce loro un po' di normalità. "Sono contento di poter tornare in classe - racconta un ragazzo - anche se questo significa svegliarmi prestissimo per essere puntuale".

Le scuole invitano tutti al "massimo rispetto delle regole previste" e tutte ricordano "l'obbligo della mascherina chirurgica" all'interno degli edifici. (ANSA).