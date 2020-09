(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - E' Roberto Tottoli il nuðovo rettore dell'Uniðversità degli studi di Napoli L'Orientalðe. Tottoli, 56 anni, ordinario di Islamistica, è stato eleðtto oggi alla prima tornðata con 155 voti (bianche 14 e nulle 4), ed entrerà in carica dal primo novembre. Il suo incariðco durerà sei anni, fino al 31 ottobre 2026.

Su 184 aventi diritto al voto, hanno votato in 173 (il 90% circa), si tratta di una delle percentuali più alte nella storia delle votazioni all'Orientaðle.;Tottoli, originario di Brescia, ha conseguito un dottorato all'Orientaðle nel '96, dove inðsegna dal 2002. È stato Visiting Researcðher/Professor alla Princeton University (2014), Harvard (201ð5), Ehess di Parigi (2016), Institute for Advanced Study di Tokyo (2018), Univerðsity of Pennsylvania (2019) e membro dell'Institute for Advaðnced Study di Princðeton nel 2016-17. Ha svolto ricerche sui profeti biblici nelðl'Islam, si è occupaðto di letteratura isðlamica in genere e, più di recente, di edizioni e traduzioni del Corano nell'età moderna. Ha tradotto vari testi di lettðeratura islamica in italiano e ha curato lavori sull'islam in Occidente o di stðoria della civilizzaðzione islamica. E' socio dell'Accademia dei Lincei.; "Ringrazio tutti gli elettori e i colleghi per la fiducia e la stima, aver raccolðto un consenso così largo mi rende orgogðlioso e nello stesso tempo mi fa sentire il peso di una granðde responsabilità - ha commentato Tottoli - Ricambierò la fiducia degli elettori mettðendo a frutto le coðmpetenze sviluppate in questi anni, lavoðrando per una cresciðta dell'Orientale in ogni suo settore, dai servizi allo studðente alle strutture per la ricerca » dice Tottoli, che si diðce «disponibile al dialogo con tutti".; Tottoli succede a Elda Morlðicchio.; Due anni fa, con il progetto "The Europðean Qur'an" (Il Coraðno europeo), a Tottoðli è stato assegnato un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal Consiglio europðeo della ricerca (Erðc) con una borsa ERCð-Synergy che promuove progetti innovativi in cui è necessaria la cooperazione di studiosi di competðenze diverse. (ANSA).