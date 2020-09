Ciarambino, lottato contro uno trasformato in star da Covid

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - "Una battaglia difficilissima falsata find all'inizio, ho scelto di combatterla perché le persone perbene hanno diritto a una speranza e la politica merita dignità onore e pulizia sono i fari che hanno ispirato la mia campagna elettorale". Lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, commentando le elezioni regionali 2020.

"La sfida campana era la più difficile in assoluto - ha affermato - ho combattuto contro uno che è stato trasformato in star dal Covid, uno che ha avuto una visibilità assoluta per 4 mesi". (ANSA).