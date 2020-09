Caldoro, a presidenti covid voto emotivo, di paura

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - "Tutti i presidenti covid di centrodestra e centrosinistra hanno avuto un grande risultato.

Gli elettori hanno voluto riconoscere un voto di sicurezza e anche di paura, molto emotivo". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra, sconfitto da De Luca in Campania.

Caldoro ha sottolineato che i governatori "hanno avuto un atteggiamento protettivo, un po' da sceriffi. Ci sono stati veri sceriffi che hanno risolto problemi e anche i finti sceriffi, ma alla fine questa distinzione non è stata facile per gli elettori". (ANSA).