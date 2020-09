Uspp inaugura sede a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Inaugurata oggi la sede regionale dell'USPP Campania, sindacato tra i più rappresentativi del corpo di polizia penitenziaria. Presenti oltre al segretario regionale Ciro Auricchio, tra gli altri il Segretario generale Giuseppe Moretti ed i Segretari nazionali Giuseppe Del Sorbo e Francesco Laura.

"Con tale iniziativa - si legge in una nota - la segreteria regionale dell'USPP, oltre a consolidare il lavoro profuso per anni a sostegno del personale, vuole dare un ulteriore slancio ed impulso ad alcune battaglie, per fronteggiare questioni non più rinviabili. Da anni l'USPP denuncia che gli agenti di polizia penitenziaria sono in numero insufficiente rispetto alle reali necessità e sono sprovvisti di adeguate dotazioni strumentali per rendere più sicure le carceri e salvaguardare la loro incolumità. L'USPP, anche a livello nazionale, non ha esitato a contestare l'attuale modello custodiale delle celle aperte e a sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro e ad una parte politica i problemi del sovraffollamento, dell'elevata utenza con disturbi psichiatrici e quello dell'utenza straniera. In particolar modo, in regione, l'USPP si è distinto anche per fronteggiare l'emergenza coronavirus, affinché fossero garantite tutte le cautele e le tutele per la salute ed il benessere del personale".

"Grazie al nostro costante ed attivo impegno - prosegue il comunicato - abbiamo denunciato, anche a mezzo stampa, il ritardo nella effettuazione dei test al personale, ottenendo di recente un grosso risultato per la raggiunta intesa tra l'amministrazione e l'ASL Napoli 1, che consentirà, a breve, la somministrazione dei tamponi a tutto il personale che ne farà richiesta. Rinnoviamo il nostro sostegno al personale di polizia penitenziaria con la passione, la dedizione e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono", conclude la nota del sindacato.

(ANSA).