Nasce Linea dei tre Musei, Anm collega i siti arte di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - La maestosa Collezione Farnese di Capodimonte, le antiche opere di Pompei ed Ercolano, la discesa nelle Catacombe di San Gennaro: da sabato 12 settembre tre luoghi simbolo della cultura di Napoli saranno uniti dalla Linea bus 3M, in un percorso voluto dal Comune e realizzato da Anm. La nuova Linea bus "dei tre Musei", nasce dall'esigenza di fornire un servizio dedicato ai luoghi museali della città e al turismo che sta tornando a crescere a Napoli dopo l'emergenza Covid19.

Sulla linea hanno lavorato in questi mesi il vicesindaco con delega ai Trasporti Enrico Panini, l'assessore alla Cultura, Eleonora De Majo e l'amministratore unico Anm Nicola Pascale. "Napoli - spiega Panini - continua il suo lavoro di crescita nei servizi ai cittadini e ai turisti. Il ritorno dei visitatori va accompagnato con il rispetto delle regole del Covid19 ma anche con un servizio come la linea 3M che dota da oggi Napoli di un filo conduttore dell'arte e della cultura.

Visitare Capodimonte, scoprire il Bosco, e poi tornare in centro, nelle sale del Mann, e addentrarsi nel profondo della Napoli antica delle Catacombe, sarà ora possibile prendendo i bus dedicati Anm. Lavoriamo perché chi visita Napoli porti con sé la meraviglia ma anche la comodità di una città amica dei visitatori". La nuova linea collega da sabato al centro città e alle stazioni M1 e M2 del Museo, i poli di Museo e Real Bosco di Capodimonte, le Catacombe San Gennaro e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), ma costituirà anche un'utile ntegrazione al servizio di trasporto collettivo che mette in relazione la zona Miano-Rione Lieti-Capodimonte con piazza Dante e piazza Cavour. (ANSA).