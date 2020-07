Sport: Spadafora, 300mila euro per stadio Landieri a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - "Abbiamo stanziato 300mila euro, non sono un annuncio, ma un dato di fatto per rifare molti lavori all'interno di questo stadio". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, a Napoli in visita allo stadio Landieri, intitolato a una vittima innocente di camorra, nel quartiere Scampia.

I fondi serviranno "soprattutto per renderlo fruibile anche in orari serali: faremo l'illuminazione, gli spogliatoi, le uscite di sicurezza, insomma daremo a questo spazio un'opportunità per tutto il territorio". "Accanto a questo stadio c'è uno spazio che i cittadini hanno chiesto che venisse valorizzato facendone un campo di paddle - ha aggiunto - e abbiamo stanziato altri 60mila euro". "Quindi adesso sta al Comune di Napoli accelerare più possibile - ha concluso - per fare in modo che queste risorse vengano utilizzate bene e rapidamente". (ANSA).