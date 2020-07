Benevento in A, festa al Teatro Romano

(ANSA) - BENEVENTO, 30 LUG - È stata la notte più bella per il Benevento che nel Teatro Romano ha festeggiato, davanti alla sua gente, il successo in Serie B e l'approdo nel massimo campionato. La squadra di Inzaghi ha alzato al cielo la coppa "Ali della Vittoria" strappando applausi ed entusiasmo. "Grazie ai miei gladiatori perché mi hanno regalato questo sogno", ha detto il presidente del Benevento Oreste Vigorito che ha aggiunto: "Se sono qui, è merito loro". Presente alla cerimonia di consegna della coppa anche il numero uno della Figc Gabriele Gravina. "Con il Benevento ha vinto il calcio e la sua passione", ha sottolineato il presidente della Federcalcio.

Tra gli applausi anche i complimenti del numero uno della Lega Serie B, Mauro Balata: "Il Benevento è entusiasmo ed unione, valori che cerchiamo di portare avanti da sempre. La Strega è un esempio per tutto il calcio e qui al Teatro Romano si è fatta la storia". Notte di emozioni nel Sannio: il calcio celebra i giallorossi, protagonisti di una stagione da sogno. (ANSA).