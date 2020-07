Code su A1 in Campania, chiuso tratto per vagone deragliato

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - E' stato temporaneamente chiuso, sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione Roma e il tratto compreso tra l'allacciamento con la A30 e Villa Literno in direzione Napoli.

La chiusura è stata disposta dalla Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, si spiega in una nota, su richiesta del gestore ferroviario per consentire gli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario posto al km 741 dove, nel primo pomeriggio, il vagone di un treno merci è deragliato senza conseguenze sulla carreggiata autostradale.o al km 741 dove, nel primo pomeriggio, il vagone di un treno merci è deragliato senza conseguenze sulla carreggiata autostradale. La chiusura sta provocando attualmente 4 km di coda in entrambe le direzioni.

Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, dopo l'uscita a Pomigliano - Villa Literno, Autostrade consiglia di immettersi sulla A30 Caserta - Salerno, alla stazione di Nola, in direzione Caserta per poi rientrare sulla A1 in direzione Roma.

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli, dopo l'immissione sulla A30 Caserta - Salerno in direzione Salerno, si consiglia di prendere la A16 Napoli - Canosa in direzione Napoli per rientrare infine sulla A1 in direzione Napoli.

