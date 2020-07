Lite per apprezzamenti a ragazze, minore ferito da coetaneo

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Un ragazzo 17enne è stato ferito con un'arma da taglio e punta da un coetaneo; il motivo potrebbe essere legato ad apprezzamenti di troppo che l'aggressore avrebbe rivolto ad amiche della vittima. E' accaduto a Napoli vicino alla fermata Mostra della linea Cumana in Piazzale Tecchio. I carabinieri della stazione di Napoli Fuorigrotta hanno individuato in serata il 17enne incensurato nella sua abitazione e lo hanno denunciato per lesioni. Gli accertamenti sono stati effettuati grazie alle immagini della videosorveglianza e all'analisi dei social. Il ragazzo ferito guarirà in dieci giorni. (ANSA).