Fase3:da Cciaa Napoli 50mln per ripartenza imprese

Un 'Piano strategico' della Camera di Commercio di Napoli per sostenere le imprese: 50 milioni di euro messi in campo per far ripartire l'economia.

"Contiamo di pubblicare i primi bandi entro la fine di luglio, poi i successivi entro l'11 settembre 2020 - ha detto il presidente dell'ente Ciro Fiola - Esorcizziamo la drammatica data del grave attentato negli USA che ha colpito tutto il mondo con un segnale di fiducia e ripartenza che parte da Napoli per le nostre 340mila imprese".

"Cadenzeremo le uscite dei bandi ogni tre giorni circa - ha spiegato - per non ingolfare il sistema, agevolare consulenti, associazioni e aziende affinché ogni impresa possa valutare e partecipare anche a più misure". La Giunta della Camera di Commercio di Napoli ha deliberato le linee guida del piano strategico per sostenere le imprese di Napoli e provincia. Uno stanziamento di risorse "poderoso, che non ha precedenti in Italia", fanno sapere dall'ente camerale partenopeo e che intercetta le esigenze e i bisogni di tutte le categorie.

Per l'Innovazione tecnologica sono stati stanziati 10 milioni di cui il 50% a fondo perduto fino a 15mila euro per investimenti da marzo 2020 in poi. Sul fronte del credito sono stati stanziati 5milioni che serviranno per l'abbattimento dei tassi d'interesse su finanziamenti accesi nel 2020. Per il comparto del turismo sono stati stanziati 8milioni di euro che saranno erogati sotto forma di voucher a tour operator, agenzie di viaggio e strutture ricettive alberghiere (5, 10, 15 euro per 2, 3, 4, giorni di permanenza di turisti italiani; 10, 15, 20 euro per turisti residenti all'estero).

Per il settore agricoltura e cooperazione, la cifra stanziata ammonta a 3.5milioni di euro destinati ai comparti delv florovivaismo, distillazione, vino, filiere Dop e Igp, pesca.

