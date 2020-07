Giffoni Film Festival, si riparte con Onward-Oltre la magia

(ANSA) - SALERNO, 01 LUG - Inizieranno il 16 luglio e termineranno il 30 dicembre gli eventi organizzati nell'ambito di #Giffoni50, la 50esima edizione del Giffoni Film Festival.

Il tradizionale appuntamento quest'anno sarà diviso in quattro momenti, modulati in base al target di età. La prima tranche si svolgerà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre. Ma c'è una data importante: l'inizio delle celebrazioni del 50ennale: giovedì 16 luglio il mondo del cinema riparte da Giffoni con Pixar Animation Studios che offrirà la possibilità di vedere in anteprima Onward - Oltre la Magia.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University, Onward - Oltre la Magia include tra le voci italiane Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone) e David Parenzo (cameriere).

Un titolo che farà battere i cuori attraverso la forza rigenerante del cinema che, oggi più che mai, saprà regalare ai giovani una ritrovata socialità.

"La voglia di ripresa è forte - spiega il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi - sempre più sentito dai ragazzi il bisogno di tornare in sala e venire stupiti dalla magia e dal fascino Pixar che, di generazione in generazione, non hanno mai deluso le aspettative. Giffoni non poteva che iniziare in un modo così eccezionale e con un partner tra i più prestigiosi al mondo". (ANSA).