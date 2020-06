A Caserta pista ciclabile con vista sulla Reggia

(ANSA) - CASERTA, 15 GIU - Hanno preso il via a Caserta, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la strada del centro che costeggia la Reggia Vanvitelliana. L'opera fu presentata due settimane fa, nel corso di una conferenza stampa congiunta tenuta dal sindaco di Caserta Carlo Marino e dal direttore della Reggia, Tiziana Maffei. Tra i lavori progettati congiuntamente dalle due istituzioni, c'è la pista ciclabile di corso Giannone, che sarà realizzata dal Comune, avrà una lunghezza di circa 650 metri, e collegherà piazza Aldifreda con piazza della Prefettura e piazza Vanvitelli, costeggiando il Parco Reale.

L'intervento, partito all'altezza della Chiesa di Sant'Antonio, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di corso Giannone, che prevede il rifacimento dell'illuminazione pubblica, l'aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e, in sinergia con la Direzione della Reggia, la sistemazione delle cancellate che delimitano il Parco Reale.

"La pista ciclabile - ha spiegato il sindaco Carlo Marino - contribuirà a rendere corso Giannone bike-friendly, consentendo l'accesso alle scuole che hanno sede nell'area e favorendo l'ingresso nel parco della Reggia di Caserta da parte di chi usa la bicicletta. L'intervento si inquadra nel nostro programma di mobilità sostenibile e, contestualmente, di sviluppo turistico e commerciale della città, grazie alla preziosa collaborazione con la direzione della Reggia che favorirà l'uscita dei turisti proprio su corso Giannone. Inoltre, come annunciato recentemente nella conferenza stampa con la direttrice Maffei, il varco di accesso al Parco sarà trasferito di fronte alla chiesa di Sant'Antonio in un'area che sarà completamente riqualificata. Il piano di mobilità sostenibile proseguirà poi con la realizzazione di piste ciclabili per oltre un chilometro su via Verdi e via Renella al termine dei lavori di installazione della fibra ottica" conclude Marino. (ANSA).