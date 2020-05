Ischia Global, Carolina Rosi presidente

Sarà l'attrice e produttrice Carolina Rosi la presidentessa del 18.mo 'Ischia Global Film & Music festival' (12 al 19 luglio), che si annuncia primo grande-evento dello spettacolo internazionale nell'estate della ripresa post-Covid, in linea con il messaggio di una Campania 'regione sicura'. Al fianco della Rosi un binomio di produttori: l'ex presidente dell'Academy, l'americana Cheryl Boone Isaacs e l'italo-canadese Andrea Iervolino che coinvolgeranno, con il sostegno della Dg Cinema del Mibact e della Regione Campania, protagonisti dell'industria mondiale nel dibattito sulla ripresa di cinema e audiovisivi, spettacoli e turismo. In prima fila per la ripartenza anche i membri onorari del board del festival Marina Cicogna, Franco Nero, Enrico Lucherini, Enrico Vanzina, i premi Oscar Bille August, Bobby Moresco e Paul Haggis ed i produttori Mark Canton (USA) e Trudie Styler (UK).