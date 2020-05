ANM riprende ma biglietti introvabili

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - ANM ripristina da oggi gli orari ordinari di Metro linea 1 e Funicolari ma i biglietti sono introvabili. Proteste alla Funicolare Centrale di piazzetta Augusteo. I passeggeri sono stati costretti a mettersi in fila davanti all' unica macchinetta disponibile tra contestazioni per il funzionamento del distributore,ed imprecazioni. "I problemi nascono dalla società distributrice, 'Giraservice" - fa sapere ANM - ci vorranno alcuni giorni per tornare alla normalità". Al Consorzio Unico Campania, che gestisce la tariffazione per il trasporto regionale, si valutano iniziative legali nei confronti di "Giraservice". "Siamo in fase di verifica e contestazione - dice all' ANSA il presidente, Gaetano Ratto - ci stiamo sostituendo al distributore, consegnando ai punti vendita delle stazioni del Metro' i biglietti. La stessa cosa faranno le imprese del Consorzio, ma è chiaro che non può bastare.

'Giraservice' ha problemi dopo la fase di lockdown, ma il contratto fissa dei limiti che non si possono superare".