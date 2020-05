Abiti contraffatti da Turchia e Cina

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Scarpe e capi di abbigliamento abilmente contraffatti provenivano rispettivamente dalla Cina e dalla Turchia e poi venivano immessi sul mercato o attraverso alcuni negozi - dove finivano esposti e venduti accanto a capi originali - o con una rete on line. Al termine di una indagine durata quasi un anno, coordinata dalla Dda della Procura di Napoli e condotta dai militari del Comando provinciale di Napoli, quattro persone sono finite ai domiciliari. Per altre due è scattato invece l'obbligo di dimora fuori dalla Regione Campania mente altre quattro hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari dei provvedimenti emessi dal gip del Tribunale di Napoli sono indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e alla commercializzazione di prodotti contraffatti, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.