A Pomigliano riprenderà produzione Panda

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 26 MAG - È programmata per il prossimo 8 giugno la ripresa della produzione della Panda nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco (Napoli). Lo rende noto Aniello Guarino, coordinatore del settore automotive per la Fim di Napoli, il quale sottolinea che dai primi sopralluoghi avvenuti nei reparti, risulta che l'azienda ha applicato tutte le linee guida del protocollo d'intesa per garantire la piena sicurezza dei lavoratori ed evitare il contagio dal Covid19.

Fca ha anche istituito in tutte le proprie aziende un'app che rende possibile la compilazione di un questionario da parte dei lavoratori per informare l'azienda del proprio stato di salute prima di recarsi in fabbrica. Lo stabilimento di Pomigliano aveva riaperto i battenti in pochi reparti per le produzioni legale alla Sevel. "Con la ripartenza della produzione a pieno regime della Panda - ha concluso Guarino - anche nelle fabbriche del l'indotto aumenteranno i volumi di produzione e quindi rientreranno a lavoro molti altri operai".