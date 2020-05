Sequestro 18mila visiere e mascherine

(ANSA) - SALERNO, 22 MAG - La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa 18mila tra mascherine e visiere protettive con il marchio "CE" contraffatto. L'irregolarità è emersa nell'ambito dei controlli negli esercizi commerciali effettuati dai finanzieri di Vallo della Lucania. I militari hanno notato in due negozi della cittadina, mascherine e visiere in plastica le cui attestazioni di conformità agli standard "CE" sono apparse subito poco chiare. I militari hanno rilevato che quelle in vendita non avevano le caratteristiche tecniche proprie dei dispositivi di protezione individuale. Le attestazioni esibite dai negozianti, infatti, sono risultate del tutto false e il marchio "CE" era stato apposto in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Attraverso l'esame della documentazione contabile, le Fiamme Gialle sono risalite ai fornitori, due società dell'hinterland napoletano, che sono state sottoposte a perquisizione.