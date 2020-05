De Luca-de Magistris, iniziative comuni

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Uno scambio di opinioni sulla fase 2 dell'emergenza Covid è stato al centro dell'incontro tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il governatore e il sindaco hanno convenuto - comunica una nota congiunta - "di mettere in campo insieme una serie di iniziative per consolidare l'immagine positiva di Napoli e della Campania che escono dall'epidemia in maniera molto forte e positiva".

Nei prossimi giorni inoltre "si valuteranno singole ipotesi di progetti culturali e promozionali. Presupposto di tutto - conclude la nota - è che la Campania rimanga assolutamente sicura, perchè senza questo, tutto sarebbe improponibile".(ANSA).