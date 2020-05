Napoli: per Mertens c'è anche il Paris Saint-Germain

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il futuro calcistico di Dries Mertens è sempre un rebus. L'attaccante belga, da settimane ormai, viene accostato a diversi club, fra i quali a turno l'Inter, il Chelsea e l'Atletico Madrid. Adesso è la volta del Paris Saint-Germain, almeno secondo quanto scrive Voetbalkrant.com. La società francese penserebbe all'attaccante belga per sostituire Edinson Cavani, ormai a un passo dall'addio al Parco dei Principi perché in scadenza di contratto. Anche Mertens è in scadenza e difficilmente rinnoverà con il Napoli, club del quale è divenuto il cannoniere più prolifico della storia. (ANSA).