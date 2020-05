Video 'Alla Napoli della notte'

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG - "Alla Napoli della notte" è il nuovo video emozionale sulla città ai tempi del coronavirus prodotto e ideato da Iuppiter, società di editoria, comunicazione e produzione, e realizzato dal fotografo e film-maker Tony Baldini. Un tributo - si legge in una nota della società editrice - dedicato a "chi riparte e a chi dovrà aspettare ancora" "In questo secondo video, dopo quello dedicato alla Napoli di giorno che ha conquistato il web, abbiamo voluto raccontare non solo la bellezza della notte partenopea, sorvegliata dai suoi monumenti e dai suoi luminosi dettagli, ma soprattutto la sua "vuotezza" e il suo smarrimento senza il popolo vitale dell'arte, del cinema, della movida, degli eventi e della ristorazione". Così Max De Francesco e Laura Cocozza, fondatori della Iuppiter, che assieme ad Espedito Pistone e Tony Baldini hanno lanciato l'iniziativa: "L'economia dell'intrattenimento, del turismo e della cultura è di centrale importanza per il Sud.

Mai come in questo momento bisogna sostenere con concretezza e non a chiacchiere la Napoli delle visioni e dei suoni, delle tradizioni e della creatività: questa è una città che nonostante privazioni e tempi duri, ha tenacia da vendere e non molla la via dei sogni". Il video è visibile sul canale youtube di Iuppiter. Link: https://youtu.be/hjTgEFUfi8I