De Luca con lanciafiamme su bomboniera

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - "Feste di laurea? Vi mando i carabinieri con il lanciafiamme!". Quello che era un avvertimento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, diventa ispirazione per un artigiano di Cercola, (Napoli), che ha creato una statuina del governatore armato di lanciafiamme e una pergamena, che presto diventerà una bomboniera di laurea.

La foto della sua creazione ha infatti attirato l'attenzione di un ragazzo che sta per laurearsi in Scienze motorie. La discussione della tesi è prevista l'8 giugno e le bomboniere, sicuramente originali, sono pronte. "Era nata come una caricatura - scrive l'artigiano - mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera". Nel 'catalogo' della sua bottega c'è anche De Luca che stringe un corno rosso, dopo le sue affermazioni sui 'portaseccia': "In Campania dobbiamo combattere contro due nemici: il virus e i portaseccia", disse De Luca.